Agride GNR após destruir o café do pai

A GNR da Lourinhã prendeu um homem, com cerca de 50 anos, que ao final da noite de domingo destruiu o café do pai e depois agrediu um militar da patrulha da GNR que ali foi chamada.Os distúrbios ocorreram pelas 22h40 de domingo, na localidade de Pragança do Mar. Aparentemente alcoolizado, o detido ameaçou o pai e partiu muito mobiliário do café.Testemunhas chamaram a GNR, e um guarda de 24 anos foi mesmo esmurrado pelo homem, que acabou detido.