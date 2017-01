Agride mulher com uma pá e acaba preso

O que achou desta notícia?







Um homem, de 52 anos, foi detido pela GNR, ontem de manhã, na rua central de Várzea, em Felgueiras, no momento em que agredia a companheira com uma pá e a ameaçava de morte.O suspeito vai ser hoje presente a um juiz no Tribunal do Marco de Canaveses.O alerta foi dado pela vítima através do 112 e dava conta de que a mulher estaria a ser alvo de agressões. No local, esta entregou à patrulha uma pistola de alarme com a qual já tinha sido ameaçada.