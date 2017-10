Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agride os pais e ataca dois militares da GNR

Jovem de 26 anos foi detido depois de voltar a bater nos pais e tentar agredir guardas.

Um jovem de 26 anos foi detido pela GNR de Barcelos depois de agredir os pais, na madrugada de ontem, na freguesia de Moure. Também ameaçou e insultou os dois elementos da patrulha da GNR, que foram chamados pelas vítimas.



Ontem de manhã foi levado ao tribunal para primeiro interrogatório judicial e o juiz do tribunal de Vieira do Minho libertou-o. Não está sequer proibido de contactar os pais ou de voltar para casa, apesar das várias queixas que já foram apresentadas pelos progenitores, inclusivamente na situação de ontem.



Há vários meses que o jovem desempregado, que sofre de problemas psiquiátricos, aterroriza a vida dos pais, com cerca de 50 anos. Na madrugada de ontem, o casal voltou a temer pela vida e teve de chamar a patrulha da GNR para tentar acalmar o filho. Ambos foram agredidos e insultados enquanto o filho, completamente descontrolado, destruía alguns dos móveis da habitação.



A patrulha da GNR de Barcelos foi chamada pela 01h30 de ontem e quando chegou ao local o jovem continuava a comportar-se de forma muito violenta. Chegou a tentar agredir os militares e a ameaçá-los. Teve de ser detido e tratado aos ferimentos que sofreu enquanto destruía o interior da casa. Passou a noite no posto.



O agressor já esteve internado numa ala psiquiátrica e agora o juiz libertou-o, permitindo que regresse a casa. Está apenas obrigada a apresentações semanais no posto da GNR de Barcelos.