Agride os pais idosos que o sustentavam

Casal, com cerca de 80 anos, era vítima de violência psicológica e física por parte do filho que está desempregado.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Há vários meses que infernizava a vida dos pais - um casal idoso com quem vivia na avenida da Liberdade, uma das principais artérias da cidade de Braga. Na quarta-feira, acabou por ser detido depois de mais uma discussão violenta.



O agressor, de 43 anos e que se encontra desempregado há bastante tempo, foi levado a tribunal pela PSP, que o deteve em flagrante. Perante o juiz de instrução criminal do Tribunal de Braga, que o ouviu em primeiro interrogatório judicial, negou todas as acusações de violência física e psicológica sobre os progenitores. Contudo, o magistrado, que decidiu libertá-lo, proibiu-o de contactar os pais. Está agora obrigado a mudar de casa e foi-lhe ainda colocada uma pulseira eletrónica que permite monitorizar caso se aproxime das vítimas.



O casal, com cerca de 80 anos, sustentava o filho há vários anos. Nunca apresentou queixa por violência nas autoridades policiais por medo e vergonha.



Recentemente, o agressor terá arranjado uma nova namorada, que pretendia levar para casa dos pais. Mas a situação não era pacífica. Na terça-feira passada, o casal opôs-se a acolher a mulher, e o filho - que tem problemas de droga e alcoolismo - voltou a perder a cabeça. Além dos diversos insultos e ameaças que proferiu contra os progenitores - e que foram ouvidos por vizinhos da família -, agrediu-os.



Os idosos tiveram de receber tratamento hospitalar e estavam ambos muito assustados com novo episódio de violência por parte do familiar.