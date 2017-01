Agridem e deixam empresário nu

Foi durante o jogo que conheceu os sete suspeitos - três deles cadastrados e em liberdade condicional - e bebeu com eles. Depois, foi levado para as traseiras dos bares e foi aí que começou a ser roubado. Primeiro, o telemóvel e o ouro. Depois, o cartão de crédito.O homem foi agredido, enfiado na bagageira do carro e levado até ao multibanco para levantar dinheiro. Como se recusou a dar o código certo, foi transportado para junto do campo de futebol do Recreio Desportivo de Águeda, onde foi outra vez espancado e depois abandonado nu.Os sete suspeitos foram ontem presentes a juiz. Dois ficaram em prisão preventiva, um sujeito a apresentações às autoridades, outro manteve-se internado num hospital psiquiátrico e os restantes três em liberdade.