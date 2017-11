Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Água chega de comboio contra a seca extrema

Barragem de Fagilde regista mínimos históricos e só tem água para os próximos 20 dias.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:30

O Ministério do Ambiente está a ponderar transportar água para Viseu através de comboio. Esta é mais uma medida para combater a seca que afeta vários concelhos do distrito, e que vem complementar o abastecimento através de camiões-cisterna, implementado pelo município e que está em vigor desde o dia 30 de outubro.



"A situação é crítica. Nesta altura, a barragem de Fagilde regista uma capacidade de 10,5 por cento. Isto significa que tem 360 mil metros cúbicos de água, o que dará apenas para os próximos 20 dias", avançou Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu.



O autarca disse ainda que se reuniu com os presidentes das câmaras de Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo (concelhos que dependem da barragem de Fagilde) para que seja marcada uma reunião com o Governo para debater esta situação de "emergência" e procurar soluções alternativas.



Até porque "os municípios estão a ter encargos excessivos". Só Viseu gastou 200 mil euros nos últimos dez dias a injetar 3300 metros cúbicos de água na rede, através das 112 cargas realizadas por dia.



A montagem de Estações de Tratamento de Água móveis para tratar água depositada em pedreiras é outra das soluções apontadas para fazer face à seca extrema. Esta água não teria a mesma qualidade e seria sobretudo para uso das empresas.



A falta de água preocupa cada vez mais os viseenses. "A água é um bem essencial, tanto para o consumo, como para a higiene diária. Sei que a situação é delicada, mas não quero imaginar não ter água nas torneiras", comentou Luís Filipe Reis, de 37 anos.