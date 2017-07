Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Água suja e malcheirosa escorre junto à fortaleza

Esgoto escorre para o mar e, durante a maré vaza, chega a atingir a praia da Batata.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 10:35

O mau cheiro é insuportável e o líquido, castanho, causa repulsa. Junto à Fortaleza do Pau da Bandeira e da praia da Batata, em Lagos, há uma conduta que com frequência lança um líquido sujo e malcheiroso para a água. No caso de a maré estar vazia, chega mesmo a atingir o areal.



Residentes na cidade, empresários locais e turistas queixam-se e, muitos destes últimos, até tiram fotografias, sobretudos quando visitam a fortaleza. Ontem, a situação voltou a acontecer. "Isto é uma vergonha. Pelas 15h00, ocorreu mais uma descarga.



Já alertámos várias vezes a câmara. Os funcionários vêm, dizem que já sabem do que se trata, mas acabam por não resolver nada em definitivo", disse ao CM Rui Duque, de uma empresa de atividades marítimo turísticas local. De acordo com aquele empresário, as descargas ocorrem "muito perto da zona de embarque das marítimo-turísticas", com os clientes a "ficarem chocados", mas "também afeta a praia".



Ainda segundo Rui Duque, "um pescador que há tempos esteve dentro da conduta disse que por baixo há uma espécie de fossa de dois metros de largura por dois de comprimento, cheia de detritos". Nos meses de verão, a situação "agrava-se substancialmente".



Ao CM, a presidente da Câmara de Lagos, Joaquina Matos, esclareceu que se trata "de uma situação anómala de descargas intermitentes, resultante de uma ocorrência ainda não identificada". E garantiu que a autarquia e a empresa Águas do Algarve "estão a recorrer a todos os meios, incluindo recursos externos especializados, para encontrar uma resolução o mais urgente possível".