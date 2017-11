Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajuda filha a lançar fogo a armazém

Crime aconteceu em outubro no concelho de Lagoa, Açores.

Por J.T. | 08:25

Em outubro, uma mulher de 30 anos, com a ajuda do companheiro de 43, lançou fogo a um armazém onde o ex-marido guardava 200 mil euros em material de som, no concelho de Lagoa, Açores.



Agiu num cenário de vingança e ambos acabaram detidos.



A PJ de Ponta Delgada anunciou agora mais uma detenção, de uma reformada de 67 anos, sogra da vítima, que terá participado no planeamento do crime.



No crime, o casal usou combustível para lançar o fogo, que provocou avultados danos e prejuízos.