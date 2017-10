Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ajude-me a salvar a minha filha”

António Coimbra, 83 anos, recorda pai com a filha de 11 anos ao colo, depois de ter perdido a mulher, queimada pelo fogo.

Por Magali Pinto | 01:30

Não há chuva que leve por enquanto o cheiro a cinzas que restou da noite infernal de domingo para segunda-feira. Em Oliveira do Hospital chora-se a morte de oito pessoas. E lamenta-se a perda de dezenas de casas, engolidas pelas chamas, sem esquecer a noite passada em claro a combater labaredas gigantes que engoliam tudo à passagem.



Entre as vítimas mortais está Cristiana Brito, 43 anos. Deixa o marido e a filha de 11 anos, que continua em coma induzido no hospital de Coimbra, face às queimaduras. Seguiam de carro quando foram cercados pelo fogo, no domingo à noite. E uma colisão com outro carro fez a viatura da família capotar. O pai salvou a filha. Cristiana saiu desorientada do carro e não teve salvação. O corpo só foi encontrado na segunda-feira de manhã, enquanto o marido, Márcio, e a filha, Leonor, lutavam pela vida. Estão livres de perigo.



Na noite da tragédia, Márcio encontrou António Coimbra, de 83 anos, à beira da estrada, e entregou-lhe a filha enquanto gritava pela mulher – um momento que o idoso não esquece. "Disse-me: ‘Ajude-me a salvar a minha filha porque a minha mulher está morta.’ Eu fui ao carro duas vezes para ver se a encontrava e nada. Ela, com a desorientação, deve ter saído e não se salvou. Quando voltei, liguei seis vezes para o 112 mas não conseguiram chegar a nós. Foi quando peguei nos dois [pai e filha] e os levei para o centro de saúde", conta ao CM António Coimbra.



Fátima Brito, irmã de Cristiana, está inconsolável. "A minha irmã era muito chegada à família. Ainda estamos a tentar perceber o porquê de tudo isto e rezamos para que a menina e o meu cunhado recuperem. Agora é com o tempo", diz ao CM.



Cristiana trabalhava numa fábrica. Viveu a maior parte da sua vida com a mãe. As duas juntavam-se todos os domingos para almoçar em São Geão, Oliveira do Hospital. Foi assim no passado domingo, que não sabiam ter sido o último.



Carvalhos salvam pomar de político

O antigo eurodeputado do PS António Campos tem 40 mil macieiras, em Oliveira do Hospital, mas apenas três foram queimadas no domingo. "Uma bordadura de carvalhos travou o fogo", justificou.



Fogo deixa ossadas de idosa à mostra

Carlos Duarte estava a verificar os danos deixados pelas chamas junto ao barracão da empresa da família, ontem de manhã, quando foi surpreendido pela presença de um cadáver. "Estava a ver se o cabo da eletricidade estava queimado e vi os ossos. Primeiro pensei que seriam de um animal mas depois vi que eram humanos", relatou ao CM o morador de Campia, em Vouzela, um dos concelhos mais fustigados pelos incêndios. Há fortes suspeitas de que se trate do corpo de Celeste Duarte.



A mulher, de 87 anos, está desaparecida desde fevereiro de 2016. "Na altura, foram feitas buscas, mas nunca mais se soube nada dela", contou Aristides Duarte, irmão da vítima. "Estive a falar com a GNR e com a PJ, disseram-me que está lá uma prótese e a minha irmã tinha uma", afirmou.



A autarquia não acrescentou, para já, esta vítima mortal às sete já contabilizadas nos fogos.



PORMENORES

Fogo sem comandante

O combate ao fogo na zona de Coimbra não contou com o 2º comandante distrital no terreno, já que António Oliveira demitiu-se dias antes para assumir o cargo de vereador na Câmara da Tábua e não foi de imediato substituído.



Feitas 40 autópsias

Já foram realizadas 40 autópsias às vítimas dos fogos, segundo fonte oficial do Ministério da Justiça. Oito corpos já foram entregues às famílias. A identificação é feita com recurso a reconhecimento pessoal, impressões digitais, exame dentário ou análise genética.



Reconstrução de casas

O vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, Daniel Fortuna, defendeu que se deve ponderar a reconstrução de casas e povoações destruídas. "Queremos saber e discutir se devem ser reconstruídas naquelas circunstâncias, porque, para estar a repetir os erros, não vale a pena estar a investir", disse.



Seis mil hectares

O incêndio que eclodiu na Figueira da Foz e se estendeu a Cantanhede, no distrito de Coimbra, queimou seis mil hectares de floresta, mas não provocou danos pessoais, disse a presidente da câmara, Luísa Helena Teodósio.