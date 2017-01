“Ajudo toda a gente e vieram roubar-me”

Na quadra festiva ocorreram outros dois assaltos semelhantes. Um deles foi à casa do presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. O outro foi à moradia de um empresário de Romariz, também no concelho feirense. O alvo foi, mais uma vez, as joias e os relógios e por isso a GNR admite uma relação entre os assaltos.

Um dia depois de ter visto a moradia onde reside, em Ul, Oliveira de Azeméis, assaltada, o comendador António Rodrigues, dono do Grupo Simoldes, está inconsolável e só fala com alguns amigos próximos. Confessa que nunca ligou o alarme porque a sua casa era aberta a todos e nunca sentiu necessidade de se proteger. A GNR suspeita de que se trata de um grupo estrangeiro altamente organizado e que os relógios de coleção e peças de joalharia avaliadas em 10 milhões de euros já estarão fora de Portugal."Ele e a mulher têm chorado muito. Roubaram-lhes peças de muito valor sentimental e sentiram que lhes invadiram a intimidade", contou aoum amigo. "Ajudo toda a gente, sou um benemérito e mesmo assim vieram roubar-me", confidenciou António Rodrigues.A GNR tem em curso uma investigação, mas a falta de vestígios está a dificultar a recolha de provas. O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira, numa altura em que o empresário dos moldes, de 74 anos, e a mulher, Albina, regressavam do Brasil onde passaram o final do ano. Os ladrões entraram pelo telhado para aceder a uma janela e no interior da casa roubaram centenas de peças valiosas, bem como 30 mil euros em dinheiro.