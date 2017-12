Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alcoolizado morde enfermeiro e agride militar à bengalada

GNR precisou de ser suturado com pontos.

Por Miguel Curado | 08:38

Um homem de 63 anos foi preso no serviço de urgências do Hospital de Cascais depois de ter mordido um enfermeiro de serviço e ter ainda agredido à bengalada um militar da GNR.



Segundo o site ‘Cascais 24’, a detenção ocorreu no sábado à noite. Visivelmente alcoolizado, o homem terá começado por atacar à dentada o enfermeiro que o estava a assistir a um ferimento não especificado. O incidente levou à rápida intervenção do militar da GNR de serviço, que levou com a bengala na cabeça e precisou de ser suturado com pontos.