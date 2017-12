Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aldeia de montanha cria Natal amigo do ambiente

Decoração natalícia da aldeia do Urjal foi toda realizada com materiais biodegradáveis.

Por Secundino Cunha | 21.12.17

O dia grande é sábado, véspera da consoada, mas a aldeia do Urjal, freguesia de Seramil, concelho de Amares, conta já com uma decoração natalícia bem diferente da que encontramos noutros lugares, ou seja, uma decoração feita à base de materiais biodegradáveis, amigos do ambiente.



"O objetivo é aproveitar estas festas para chamar a atenção para a necessidade de protegermos o meio ambiente, utilizando nas decorações materiais biodegradáveis", disse ao CM Manuel Moreira, presidente da Câmara de Amares.



A iniciativa é da junta da União de Freguesias de Vilela, Seramil e Paredes Secas, em colaboração com a autarquia, e mereceu já a aprovação das muitas pessoas que resolveram, nesta quadra, subir à mais bela aldeia de montanha do concelho de Amares.



Assim, no dia 23, a aldeia do Urjal vai viver uma tarde de grande animação em dois espaços que pretendem fazer deste Natal um momento encantado de aprendizagem ambiental. No bosque dos duendes vai ser possível participar nos jogos tradicionais inspirados pela Mãe Natureza. Pelo caminho, vai poder contemplar-se o carvalho- -mor, observar o vale do Cávado e o bosque do inferno.



"O Pai Natal chegará ao bosque dos duendes. Será depois acompanhado até à aldeia do Urjal, que estará decorada em modo sustentável, e visitaremos o mercado dos produtos locais e as adegas e participaremos na festa da fogueira natalícia", afirma a autarquia.



Rui Tomada, presidente da junta, salienta a vertente ambiental da iniciativa e promete que "esta será a primeira de muitas edições".