Cadáver de homem de 35 anos encontrado em barragem de Silves

Homem de 35 anos ter-se-á afogado quando nadava na Barragem do Funcho, em Silves.

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado sem vida este domingo, na Barragem do Funcho, em São Bartolomeu de Messines, Silves.



A vítima, de nacionalidade romena, terá morrido afogado quando foi nadar para o local. No local esteve uma equipa de mergulhadores do Algarve a proceder às buscas pelo homem, bem como a GNR.



