Dois sírios em fuga de navio atracado em Setúbal

Tripulantes do navio Nagham, vindo de Marrocos, ausentaram-se sem autorização.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:58

Dois sírios, tripulantes do navio Nagham, fugiram esta manhã do Terminal Portuário de Setúbal, onde a embarcação está atracada proveniente de Marrocos.

Os dois homens em fuga, Walid Jenad e Bashar Helly, ambos de 20 anos, não tinham autorização do comandante para se ausentarem e deixaram os passaportes a bordo.

Foram vistos pelo segurança do terminal, pelas 7h00, cada um com uma mochila às costas. Não responderam à chamada e correram para o exterior do porto de setúbal.

O alerta foi dado via 112, encontrando-se a Polícia Marítima, Polícia Judiciária, PSP e GNR avisadas e a realizar diligências no terreno.