Agressão brutal em Coimbra faz três feridos graves

Imagens mostram momento em que homem é pontapeado por dois jovens.

14:56

Três pessoas foram violentamente agredidas, esta quarta-feira de manhã, em Coimbra, por dois jovens. O momento foi registado em vídeo e mostra a brutalidade das agressões. As vítimas ficaram gravemente feridas e uma delas está com prognóstico reservado.



Nas imagens vê-se a agressão a um homem de 57 anos, residente em Miranda do Corvo. A vítima, caída no chão, é pontapeada repetidamente por dois indivíduos. Perante o ataque, ouvem-se gritos e várias pessoas saem em socorro do homem. Nessa altura, dois jovens, com 24 anos, são também agredidos pelos atacantes enquanto tentavam salvar a vítima.



O alerta foi dado pelos moradores, mas quando as autoridades chegaram ao local, os agressores já se tinham colocado em fuga.



Segundo apurou o CM, a agressão aconteceu na rua António Feliciano Castilho, junto ao McDonald's, pelas 8h00.