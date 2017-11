Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre com tiro acidental após perseguição policial

Gangue roubou ATM em Almada e foi perseguido até Lisboa.

08:44

Um assalto a um multibanco em Almada só terminou com um tiroteio em Lisboa, no qual uma mulher perdeu a vida. A vítima foi atingida acidentalmente no pescoço na Segunda Circular durante uma troca de tiros entre a polícia e o gangue de assaltantes.



Segundo apurou o CM, um duo armado assaltou um terminal multibanco em Almada, na Avenida Bento Gonçalves, por volta das 04h00 desta quarta-feira.



Os assaltantes terão conseguido levar uma mala metálica e as autoridades foram imediatamente avisadas, o que levou a uma perseguição policial pela ponte 25 de Abril.



Uma barreira policial foi montada na rotunda do relógio mas o gangue furou a barreira e conseguiu escapar pela Segunda Circular, trocando tiros com as autoridades.



Foi aí que, pouco depois, numa nova troca de tiros, uma mulher terá sido apanhada no fogo cruzado e foi atingida no pescoço, acabando por morrer no local.



Carro na Segunda Circular poderá não ser o mesmo

Segundo apurou o CM, o carro que estava a ser procurado pelas autoridades desde a Margem Sul seria similar ao que foi mandado parar na Segunda Circular, mas não seria o mesmo. O automóvel poderá ter sido confundido pelas forças policiais.



O automóvel terá recebido ordem de paragem mas não terá parado, desconhecendo-se, para já, o motivo que levou o condutor a não imobilizar a viatura.



A mulher atingida seguiria no lugar do "pendura" quando foi baleada no pescoço.



Em atualização