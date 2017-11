Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de assaltar residência do Ministro da Cultura foi detido

Furto ocorreu a 24 de outubro.

Por Henrique Machado | 10:31

O homem suspeito assaltar a residência de Luís Filipe Castro Mendes no passado dia 24 de outubro foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.



O caso ocorreu quando o ministro e a mulher dormiam em casa. O governante revelou que não se apercebeu da presença dos ladrões, que lhe roubaram o telemóvel e a carteira com documentos.



"Os ladrões entraram pelas traseiras do prédio, usando uma porta de incêndio. Entraram na minha casa através de uma janela que não estava trancada. Depois passearam-se pela casa e levaram o meu telemóvel [um iPhone avaliado em centenas de euros], e a minha carteira com documentos", acrescentou o ministro Castro Mendes, em declarações ao CM.



O caso foi denunciado pelo responsável pela pasta da Cultura às 08h00 do dia seguinte, através de um contacto telefónico feito para a Direção Nacional da PSP.



A zona onde ocorreu o furto, servida até há pouco tempo pela esquadra da PSP da Praça de Espanha, é agora patrulhada pela esquadra das Olaias. Uma patrulha demorou, por isso, cerca de meia hora a chegar ao local do crime.



Em atualização