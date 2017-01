Acidente corta circulação em túnel da Avenida João XXI

Ambas as viaturas estão bastante danificadas.

Dois tripulantes de uma ambulância ficaram feridos na sequência de um despiste que terminou com uma colisão com um táxi no túnel da avenida João XXI, no centro de Lisboa, por volta das dez da manhã de quinta-feira.Os dois feridos, cuja identificação ainda não é conhecida, foram transportados para o Hospital de São José.Para já, a circulação no túnel no sentido entre o Campo Pequeno e as Olaias está interdita. As equipas de socorro ainda estão no local.