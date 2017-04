Acidente de trabalho em pedreira faz dois feridos graves

Um acidente de trabalho numa pedreira em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, em Leiria, provocou esta setxa-feira dois feridos graves, que se encontram "estáveis", segundo disse à Lusa fonte do Centro Hospitalar de Leiria."Estão a aguardar pelos exames complementares de diagnóstico e estão estáveis", indicou a mesma fonte, depois de ter confirmado à Lusa que deram entrada naquele centro hospitalar dois acidentados que estão a ser seguidos pelos serviços de Ortopedia e Cirurgia Geral.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado pelas 12:08 para um acidente de trabalho numa pedreira, que teria provocado dois feridos graves.No local estiveram quatro viaturas e nove operacionais da GNR, INEM e Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, que transportaram as vítimas para o Hospital de Santo André, em Leiria.