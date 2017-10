Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente em minas de Aljustrel deixa mineiro gravemente ferido

Colisão entre escavadora e veículo provocou ferimentos a trabalhador.

10:13

Um acidente de trabalho nas minas de Aljustrel, distrito de Beja, deixaram um mineiro em estado grave, na sequência de uma colisão entre uma escavadora e um veículo de mercadorias.



A vítima está a ser está a ser transportado de helicóptero para o Hospital de Faro, no Algarve, revelou o INEM. O alerta para o acidente de trabalho na empresa foi dado aos bombeiros às 07h43.



Trata-se de "uma colisão entre um ligeiro e um pesado, a 200 metros de profundidade", no complexo mineiro, com "um ferido politraumatizado", disse o CDOS de Beja à agência Lusa.



A Lusa contactou a Almina, concessionária da mina de Aljustrel, mas, até ao momento, não foi possível obter qualquer esclarecimento.



Segundo a GNR, por se tratar de um acidente de trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) foi alertada e mobilizada para o local.



Para o socorro foram mobilizados, além do helicóptero do INEM, 21 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Beja.



Em atualização