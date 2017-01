Alunos de escola no Porto em casa por chuva nas salas de aula

Para já, ainda não se sabe quando é que o estabelecimento escolar vai retomar o normal funcionamento de ensino.







Em Maio de 2016, o Partido Socialista do Porto lançou o movimento 'Não deixamos cair o Herculano', cujo objetivo era travar a degradação da escola centenária. No entanto, o movimento acabou por não colher frutos.Para já, ainda não se sabe quando é que o estabelecimento escolar vai retomar o normal funcionamento de ensino.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 11.1%

11.1%



22.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 11.1%

11.1%



22.2% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Os alunos da escola secundária Alexandre Herculano, no Porto, foram mandados para casa com a justificação de estar a chover intensamente dentro das salas de aula.A direção da escola instalada num edíficio centenário, fechou as portas por falta de condições e o dia de aulas dos alunos foi cancelado. O CM apurou que alguns alunos ainda tentaram contornar a situação e usaram baldes para que a água da chuva não alagasse o chão das salas.Revoltados, estes queixam-se de falta de condições na sua escola e dos tetos com buracos "maiores do que guarda-chuvas". Segundo o que odescobriu, esta situação não é nova e a falta de condições é uma queixa constante dos alunos bem como dos funcionários da escola.