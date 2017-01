Avião aterra de emergência no Porto

Um avião Boeing 767-300 da companhia norte-americana American Airlines aterrou de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por volta das cinco e meia da manhã deste domingo, devido a um problema técnico. A bordo do voo AA66, que tinha descolado do aeroporto JFK, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, às 17h35 de sabádo com destino a Barcelona, em Espanha, encontravam-se 151 passageiros e 8 tripulantes que foram encaminhados para hóteis da cidade.

O piloto do avião comunicou a avaria ao aeroporto portuense, alegando falta de óleo no motor, que prontamente aceitou o pedido de emergência. Em declarações à Lusa, o Comandante dos Bombeiros da Moreira da Maia, Manuel Carvalho, afirmou que lhe foi comunicado que "havia suspeita de um problema com o motor esquerdo da aeronave, e foi ativado o plano de emergência que a Autoridade da Proteção Civil tem delineado".

Cerca de 50 bombeiros apoiados por 11 viaturas estiveram de prevenção, no quartel, prontos para qualquer acidente que se pudesse vir a registar. O avião aterrou no aeroporto sem grandes complicações e todos os 151 passageiros saíram em segurança.

Fonte da ANA Aeroportos disse ao CM não haver data prevista para o reembarque dos passageiros. Até lá, estes terão a sua estadia assegurada em hotéis. No entanto, o site da American Airlines – que é a maior companhia de aviação do mundo – informa os passageiros que o voo se realizará esta segunda-feira.

O que achou desta notícia?







15.7% Muito insatisfeito

15.7% 3.9%

3.9% 5.9%

5.9% 2%

2% 72.5% Muito satisfeito