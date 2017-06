Casal morre em incêndio em Lisboa

No local encontram-se 29 elementos dos bombeiros apoiados por 10 viaturas.







O incêndio foi imediatamente controlado pelos bombeiros, no entanto, já nada se pôde fazer pelas vítimas.No local encontram-se 29 elementos dos bombeiros apoiados por 10 viaturas.

Um casal de idosos, de 77 e de 79 anos, morreu na sequência de um incêndio urbano na habitação onde viviam há mais de 50 anos na Calçada do Tojal, em Benfica, Lisboa.O alerta foi dado às 08h46 desta segunda-feira pela empregada que já encontrou o casal inanimado no quarto, onde o incêndio terá deflagrado. A mulher foi alertada por uma vizinha que diz ter visto fumo a sair da casa dos idosos.Segundo oapurou, as vítimas terão morrido devido a inalação de fumos. Ao que tudo indica, na origem do incêndio estará um curto circuito na rede elétrica da habitação.