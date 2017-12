Corpo de idoso encontrado em tanque público no Porto

Homem com cerca de 70 anos terá desaparecido de hospital onde deu entrada nas urgências.

19.12.17

O corpo de um idoso com cerca de 70 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira num tanque público em Paranhos, na cidade do Porto. O alerta foi dado pelos moradores por volta das 08h00.





Ao que o CM apurou, o homem tinha dado entrada no Hospital São João, no Porto, na passada segunda-feira, mas acabou por desaparecer na altura que iria ser atendido.



Na triagem, foi atribuída a pulseira laranja, segunda mais grave, mas por volta das 20h00 o homem terá abandonado o edifício hospitalar.

As autoridades estão no local para apurar as causas do incidente.