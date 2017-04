Despiste faz vítima mortal em Coina

O corpo da vítima foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Barreiro.



Foram mobilizados para o local, de acordo com a fonte do CDOS, operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), a GNR e a PSP.



Uma pessoa, com cerca de 70 anos, morreu esta manhã de sábado, após a viatura onde seguia se despistar na Estrada Nacional 10 (EN10), em Palhais, na Coina, Barreiro.Após o despiste, o veículo foi projetado para uma zona de vegetação, adjacente à estrada.As causas do acidente ainda estão a ser apuradas, sendo que a GNR ainda se encontra no local a realizar investigações.