Acidente em Corroios aconteceu às 08h20 deste domingo.

09:57

Uma mulher com cerca de 60 anos perdeu a vida este domingo num acidente no Seixal, em Vale de Milhaços.



Segundo apurou o CM, o jipe da vítima entrou em despiste junto a um cruzamento, em Corroio. O veículo acabou por capotar e descer uma ribanceira com vários metros.



O alerta foi dado às 08h20 deste domingo.

Em atualização