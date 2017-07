Detido homem que tentou violar enfermeira no estacionamento do Garcia de Orta

Mulher estava a sair do hospital quando foi surpreendida pelo suspeito.

Por Lusa | 11:10

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o homem que na semana passada agrediu e tentou violar uma enfermeira no parque de estacionamento do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.



De acordo com um comunicado da PJ, o homem, de 39 anos, foi localizado, identificado e detido "pela presumível prática de violação na forma tentada".



Segundo a PJ, a investigação apurou que, na noite do passado dia 11 de julho, o autor esperou e perseguiu a vítima no parque de estacionamento do hospital, obrigando-a a entrar na sua própria viatura através de recurso à força física e a ameaças graves.



"No decurso dos factos, a vítima foi coagida à prática dos referidos atos ilícitos, que só a sua oposição, os incessantes pedidos de socorro e a intervenção de um utente do hospital fizeram o agressor cessar e colocar-se em fuga", acrescenta.



O homem será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.



Depois deste caso, o hospital anunciou a criação de um grupo de trabalho para avaliar o dispositivo de segurança.



Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a enfermeira foi "violentamente agredida no parque de estacionamento" do hospital, após sair do serviço e enquanto se dirigia para o seu carro.