Encontrado corpo de homem na barragem do Alandroal

Homem terá caído de uma mota de água no passado sábado.

O corpo do homem que se encontrava desaparecido desde sábado depois de ter caído de uma moto de água na albufeira do Lucefécit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, foi encontrado.



Aquando do seu desparecimento, o homem, que já não apareceu depois de cair da moto de água, estaria acompanhado de outras pessoas que deram o alerta para o desaparecimento, cerca das 20h00 de sábado.



Ao que o CM pôde apurar, a vítima trata-se de um homem de 37 anos, que trabalhava como camionista e que se encontrava naquela barragem por motivos de lazer.



O corpo foi encontrado pela equipa de bombeiros e de mergulhadores que se encontravam a realizar as buscas no local. O corpo foi entretanto transportado para a morgue do Hospital de Évora.



