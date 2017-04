Recém-nascido encontrado no lixo em bairro de Lisboa





Um recém-nascido foi encontrado morto no lixo no Bairro da Boavista, em Lisboa.O alerta foi dado esta segunda-feira ao final da manhã por um morador que procedia a uma recolha de sucata e encontrou o corpo dentro do caixote do lixo.O cadáver do recém-nascido em fim da gestação, ainda com a placenta, deixava antever o sexo do bebé, que era um menino.