Homem esfaqueado junto a discoteca em Queluz

Vítima foi encontrada por populares perto a 100 metros de discoteca.

12:38

Um homem de 23 anos foi esfaqueado, na madrugada deste domingo, em Queluz, Sintra.



A vítima foi encontrada na Avenida da República, a 100 metros do bar/discoteca 'Património'.



Foram populares que deram o alerta ao encontraram o homem, com pelo menos três facadas no abdómen, e inconsciente.



No local estiveram os Bombeiros de Queluz e a PSP e o alerta foi dado às 4h40. A vítima foi transportada para o hospital Amadora-Sintra em estado grave.



Até ao momento ainda não foram encontrados os responsáveis pelo crime.