Mulher estrangulada até à morte pelo marido

Homem confessou crime a vizinha, em Ponte de Lima.

09.07.17

Um homem terá, alegadamente, estrangulado a mulher até à morte, na noite de sábado para domingo, em Ponte de Lima. Osabe que o marido da vítima terá confessado o crime a uma vizinha.O cadáver da vítima, na casa dos 50 anos, foi encontrado dentro de casa, um apartamento no rés-do-chão, onde residia com o marido e com o filho. O alerta foi dado esta manhã de domingo por volta das 10h50.Ao que opôde apurar, o marido da vítima encontra-se na esquadra da PSP a aguardar para prestar declarações, no entanto, ainda não foram realizadas quaisquer detenções.A Polícia Judiciária de Braga já está no local. O cadáver vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.