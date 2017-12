Homem morto a tiro na Covilhã

Crime aconteceu em plena rua no Bairro da Alampada.

14:07

Um homem morreu, este sábado, baleado na Covilhã. Segundo apurou o CM no local, a vítima poderá ter perdido a vida numa troca de tiros que aconteceu em plena rua.



Pouco se sabe, para já, sobre este crime, que aconteceu ao final da manhã deste sábado no Bairro da Alampada.



Na origem deste tiroteio poderão estar desavenças antigas entre famílias sobre negócios de vestuário e calçado.



Desconhece-se, neste momento, a identidade do homicida, bem como se já foi capturado pelas autoridades ou ainda se encontra a monte.



No local foi estabelecido um perímetro de segurança pela GNR e a Polícia Judiciária já está a investigar.



Esta não é a primeira vez que acontecem tiroteios naquele local, onde as autoridades já apreenderam diversas armas ilegais.



Em atualização