Idosa morre em incêndio num prédio em Lisboa

No local estiveram seis viaturas e 18 operacionais dos bombeiros.

Uma idosa morreu na sequência de um incêndio que deflagrou num prédio, em Alvalade, Lisboa.A vítima era a única moradora da habitação e foi retirada inconsciente, com a ajuda do INEM, tendo sido declarado o óbito no local, por inalação de fumo.O incêndio começou na sala da casa, um apartamento no 2.º andar, mas a sua origem é ainda desconhecida.