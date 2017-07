Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome três fábricas em Santa Maria da Feira

Cerca de 100 homens combatem fogo em Argoncilhe.

15.07.17

Um incêndio de grandes dimensões consumiu três fábricas em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.



As chamas deflagraram ao início da tarde deste sábado numa corticeira e depressa se alastraram a outras fábricas vizinhas, na zona industrial de Argoncilhe.



As outras instalações afetadas pertencem a um madeireiro e a uma empresa de transportes, apurou o CM.



Perto de 100 bombeiros, apoiados por mais de 30 viaturas, combatem o fogo. Pelas 17h00 o incêndio foi dado como "dominado", encontrando-se agora em fase de rescaldo.



Os bombeiros devem permanecer no local durante, pelo menos, as próximas três horas para trabalho de remoção de material ardido e outro de fácil combustão.



Postos de trabalho de armazéns ardidos "não estão em risco"



Os postos de trabalho da empresa "mais afetada" pelo incêndio desta tarde em Argoncilhe, Santa Maria da Feira, "não estão em risco", disse à Lusa fonte da 'Glamor', que viu os dois armazéns de cortiça serem "consumidos pelas chamas".



Perto das 13h30, um grupo de funcionários da empresa onde começou o fogo, a corticeira 'Moderna', que "por ali passava" apercebeu-se do fogo e deu o alerta para os bombeiros, segundo explicou, no local, à Lusa, um dos trabalhadores daquela empresa, tendo o fogo sido combatido por 95 operacionais, na sua maioria bombeiros, apoiados por 33 veículos.



"Quando aqui chegámos deparámo-nos com um incêndio num estaleiro de cortiça [corticeira 'Moderna'], já com alguma intensidade e que se propagou a dois armazéns [da empresa 'Glamor'] de produção de cortiça. Foram trabalhos difíceis face à carga térmica libertada", explicou à Lusa o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lourosa, José Pinto.



Apesar da segunda empresa "ter sido a mais afetada", porque "os dois armazéns foram consumidos pelas chamas", a operacionalidade da empresa não está em causa.



"Os postos de trabalho, cerca de 20 pessoas que aqui trabalham, não estão em causa. Os prejuízos são avultados, não dá ainda para quantificar, mas são distribuídos", disse fonte da empresa.



Isto porque, explicou, a 'Glamor' "trabalha com cortiça de várias proveniências, empresas que trazem o material para que seja transformado em muita coisa, há muitos prejudicados, muitos empresários".



184 incêndios em Portugal Continental



Portugal continental foi, este sábado, fustigado por 184 incêndios, 6 dos quais estavam, ao final da tarde, em resolução e 62 e fase de conclusão. Estiveram no terreno mais de 1500 operacionais, apoiados por 50 viaturas e 11 meios aéreos.