Incêndio destrói bar no centro do Porto

O alerta foi dado às 09h00 no Pherrugem Bar.

10:50

Um incêndio destruiu o interior do Pherrugem Bar, um estabelecimento na Rua das Oliveiras, no centro da cidade do Porto, esta manhã de segunda-feira.



O alerta foi dado às 09h00 pela proprietária da loja de roupa adjacente ao bar. No local encontram-se vários elementos dos bombeiros sapadores do Porto e ainda uma equipa da Proteção Civil, a realizar a ventilação do espaço e a retirar os destroços causados pelo incêndio.



Quando os bombeiros acorreram ao local, as chamas que já tinham entretanto alastrado ao piso superior do bar já estavam extintas.



Os prejuízos causados pelo incêndio ainda estão por apurar, no entanto, o CM sabe que o valor será bastante avultado.



A causa do fogo é ainda desconhecida.