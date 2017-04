Veja as primeiras imagens do incêndio junto ao aeroporto do Porto





O fogo encontra-se, agora, em fase de rescaldo, apesar de ainda estar ativo. As chamas circunscreveram-se ao espaço da empresa.



No local estão 48 operacionais, apoiados por 22 meios terrestres.



O tráfego aéreo no aeroporto portuense não foi afetado pelo fumo. No entanto, as autoridades estiveram em contacto com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que disponibilizou água para ajudar no combate às chamas.









Um incêndio deflagrou junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, esta quarta-feira.Há registo de cinco feridos, sendo que dois deles estão em estado considerado grave. Foram ambos levado para o Hospital de São João com queimaduras graves. Os restantes feridos estão a ser assistidos no Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos.As chamas lavram numa empresa de lavagem de cisternas de camiões chamada AJ Monteiro, em Vila Nova da Telha, Maia, distrito do Porto. Ao que o CM apurou no local, a empresa estaria a funcionar de forma irregular, uma vez que não cumpria todas as condições para operar naquele local.O alerta foi dado às 11h50 desta quarta-feira, altura em que a população terá ouvido explosões na empresa e alertado os serviços de emergência.