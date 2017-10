Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio mata casal de idosos em Guimarães

Fogo deflagrou numa habitação. Alerta às autoridades foi dado pelos filhos das vítimas.

05.10.17

Um incêndio numa habitação na freguesia de Caldelas, Vila das Taipas, concelho de Guimarães, provocou a morte de um casal de idosos, esta quinta-feira.



O alerta foi dado por volta das 09h20 pelo filho do casal que se depararam com os pais desfalecidos em casa, na Avenida da República.



De acordo com o que o CM apurou, o casal de idosos acabou por morrer carbonizado deitado na própria cama, onde dormiam.



O incêndio apenas destruiu o quarto onde pernoitavam as vítimas de 86 e 89 anos.



No local estiveram 10 elementos e três veículos dos bombeiros, assim como a GNR e a PJ.



Segundo os bombeiros, não foi ainda possível saber a origem do incêndio.