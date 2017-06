Jovem baleado em Viseu depois de ter sido abordado quando conduzia

"Provavelmente, viram-no usar o telemóvel em algum estabelecimento noturno e seguiram-no. O disparo perfurou-lhe o pulmão, mas felizmente está fora de perigo, já que a munição estava superficial e conseguiram retirá-la", informou.



Mais tarde, o jovem acabou por ser socorrido por amigos, que chamaram a PSP e o INEM, que o transportou para o Hospital de Viseu."Provavelmente, viram-no usar o telemóvel em algum estabelecimento noturno e seguiram-no. O disparo perfurou-lhe o pulmão, mas felizmente está fora de perigo, já que a munição estava superficial e conseguiram retirá-la", informou.O caso foi entregue à PJ de Coimbra.

Um jovem, com idade na casa dos 20 anos, foi baleado durante a madrugada desta sexta-feira depois de ter sido "abordado por indivíduos" quando seguia de carro nas imediações da cidade de Viseu, revelou fonte da PSP de Viseu.De acordo com o comandante da PSP de Viseu, Victor Rodrigues, o jovem seguia de carro sozinho, na zona do Viso, na cidade de Viseu, por volta das 01h20, quando viu um carro fazer-lhe sinais de luzes."Parou para ver o que era e foi abordado por indivíduos, que com violência lhe roubarem um telemóvel topo de gama. O jovem terá resistido e houve um disparo que o atingiu, tendo os indivíduos fugido", revelou.