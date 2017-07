Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens de 19 e 22 anos morrem atropelados após despiste

Um rapaz de 24 anos também ficou ferido, em Vila do Conde.

08:36

Duas pessoas morreram na sequência de um atropelamento de automóvel seguido de um despiste, durante a madrugada desta quarta-feira, em Vila do Conde.



O alerta para o acidente, que teve lugar na Avenida Infante D. Henrique, foi dado por volta das 04h15. Para além das duas vítimas mortais - um rapaz de 22 anos e uma rapariga de 19 anos - há ainda a registar um ferido ligeiro, um jovem de 24 anos e ao que tudo indica o condutor da viatura.



Os óbitos foram declarados no local. As circunstâncias do despiste ainda estão por apurar.



Em atualização