Sismo de magnitude 3.3 registado em Monchique

Tremor de terra sentido nas redes sísmicas do Continente.

12:11

Um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi registado e sentido este sábado a nordeste de Monchique, no Algarve, sem que, até ao momento, tenha provocado vítimas ou danos materiais, informou IPMA.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo telúrico foi registado às 11h42, com o epicentro localizado cerca de 10 quilómetros a nordeste de Monchique e a uma profundidade de oito quilómetros.



Segundo o IPMA e de acordo com a informação disponível, "o sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido um comunicado com informações instrumental e macrossísmica atualizada".



Contactados pela agência Lusa, os bombeiros voluntários de Monchique indicaram que "não foram reportados quaisquer danos, quer materiais, quer pessoais, e que apenas receberam uma chamada telefónica relacionada com o sismo".