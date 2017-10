Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio em bar de Setúbal faz três feridos

Três homens dispararam sobre porteiro do espaço noturno Dose Certa que retaliou e feriu dois destes.

12:08

Três pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio no interior do bar Dose Certa, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Setúbal, na madrugada deste domingo.



O caso ocorreu por volta das 01h40. O CM sabe que a origem do conflito despoletou quando o porteiro do estabelecimento noturno convidou três clientes a abandonar o espaço. Os homens, de etnia cigana, saíram do bar mas regressaram armados e dispararam sobre o porteiro.



Armado, o porteiro retaliou e ainda disparou sobre dois dos homens nas zonas dos braços e das pernas. O terceiro suspeito envolvido na rixa ainda tentou fugir mas foi detido por outros clientes do bar que não o deixaram abandonar o local.



O caso foi testemunhado por dezenas de pessoas, uma vez que a zona onde o crime ocorreu é muito frequentada no horário noturno, principalmente ao fim-de-semana.



Uma das testemunhas ainda sentiu um dos disparos de raspão no braço, mas não sofreu quaiquer ferimentos.



Os dois homens e o porteiro feridos foram transportados para o Hospital São Bernardo, em Setúbal, onde estão a receber tratamento hospitalar.



No local estiveram 27 elementos da autoridade, entre os quais membros dos bombeiros, PSP e GNR. A PJ já começou a investigar o caso.