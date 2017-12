Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta contra terror no Fim de Ano

PSP vigia Réveillon na praça do Comércio com cinco câmaras portáteis.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O receio de que a zona da praça do Comércio e ribeira das Naus seja alvo de ações de "propaganda jihadista" e ataques terroristas do Daesh levou a PSP de Lisboa a pedir autorização para filmar e gravar imagem e som nos festejos da Passagem de Ano, onde se espera a concentração de 200 mil pessoas. Vão ser usadas cinco câmaras portáteis, mas a polícia não foi autorizada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados a gravar o som.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, nos festejos do ano passado (2016/17) foi registado um caso de "propaganda jihadista", que acabou por se revelar inconsistente após investigação. A possibilidade de repetição - bem como o facto de não poder ser negligenciado um possível atentado - levou ao pedido da PSP. Na fundamentação do pedido de autorização da videovigilância foram ainda dados como motivos a "natureza e dimensão do evento", a "prevenção e monitorização de incidentes" e as "ocorrências criminais" como roubos e furtos.



As cinco câmaras de vídeo portáteis vão ser transportadas e operadas por "polícias uniformizados ou identificados como agentes policiais".

A Comissão Nacional de Proteção de Dados, num parecer com data de sexta-feira assinado pela presidente, Filipa Calvão, diz que a PSP não fundamentou "especificamente" o pedido de captação e gravação de som. E que os equipamentos não são adequados tecnicamente, pelo que não é garantida a privacidade das pessoas.



Ou seja, a PSP não vai poder gravar som. A Comissão obrigou ainda a PSP a dar conhecimento público de que iria ser utilizada a videovigilância. Sexta-feira, a PSP fez uma conferência de imprensa e emitiu um comunicado a anunciar as medidas de policiamento e não fez menção à videovigilância. Ontem, após receber o parecer, anunciou a medida em comunicado, justificando-a "com a finalidade expressa de proteção da segurança de pessoas e bens e prevenção da prática de crimes". "As imagens captadas serão visualizadas em tempo real e não existe captação e gravação de som. As imagens gravadas serão conservadas pelo prazo de 30 dias", refere a polícia.



Desaconselhados banhos no mar

A Autoridade Marítima desaconselha os banhos no mar na Passagem de Ano e alerta para o perigo dos passeios na costa, marginais e praias. Em causa o mau tempo previsto, com ondas que podem ultrapassar os 5 metros. No Porto, por exemplo, as horas de maior risco no dia 1 são a maré cheia da 01h46 e a das 14h13.