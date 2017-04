Alerta na Linha do Oeste por falta de comboios

Fonte da CP garantiu ontem ao CM que a empresa "tem estado a acompanhar permanentemente a situação, no sentido de procurar encontrar soluções para aumentar o nível de disponibilidade do material ao serviço na linha do Oeste". No entanto, acrescentou, "não tem sido possível evitar algumas situações de supressão".



Considera "muito preocupante" a situação, que "poderá contribuir para afastar os passageiros e ficar em causa o processo de modernização" previsto para o troço Meleças-Caldas da Rainha, num investimento de 106,8 milhões de euros. A comissão reuniu com a CP, que transmitiu que as supressões vão continuar sempre que se justifique, pois a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário não consegue dar resposta aos pedidos de reparação dos comboios.Fonte da CP garantiu ontem aoque a empresa "tem estado a acompanhar permanentemente a situação, no sentido de procurar encontrar soluções para aumentar o nível de disponibilidade do material ao serviço na linha do Oeste". No entanto, acrescentou, "não tem sido possível evitar algumas situações de supressão".

O que achou desta notícia?







57.1% Muito insatisfeito

57.1%

28.6%

28.6% 14.3%

14.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







57.1% Muito insatisfeito

57.1%

28.6%

28.6% 14.3%

14.3% Muito satisfeito pub

Na linha férrea do Oeste, que liga Meleças (Sintra) a Figueira da Foz e Coimbra, faltam comboios para as substituições em casos de avaria e acidente. Há situações em que o transporte é assegurado por autocarros, alerta a Comissão para a defesa da linha."Os utentes estão a ser confrontados com uma vaga de supressões de comboios, fruto da cada vez maior falta de composições", refere a comissão. Desde o início do ano foram suprimidos meia centena de horários em toda a linha, a maioria entre Caldas da Rainha e Torres Vedras, nem todos compensados por autocarros, apurou o"A situação agravou-se porque a CP decidiu dispensar para a Linha do Douro a única automotora mais recente", adianta a comissão, considerando que se assiste "a uma degradação da qualidade do serviço prestado pela CP".