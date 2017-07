Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alerta para burlas com telefonemas

As autoridades portuguesas estão atentas.

Por João Tavares | 09:31

São cada vez mais as pessoas a queixarem-se de ver o seu saldo telefónico ‘emagrecido’ em vários euros, isto depois de devolverem chamadas internacionais. Trata-se de uma burla informática com origem em países como a Bielorrússia, Afeganistão e Letónia. As autoridades portuguesas estão atentas.



As vítimas acabam por ser enganadas ao devolverem chamadas perdidas no telemóvel, de telefonemas feitos a partir de telefones com os indicativos dos países estrangeiros. Existe casos em que é também feita uma cópia dos contactos.



É um crime internacional que tem feito chegar às operadoras de telecomunicações vários relatos semelhantes.