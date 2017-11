Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alfaiate morre carbonizado em Mangualde

Vítima, de 73 anos, morreu a fazer queimada.

Por L.O. e T.V.P. | 06:00

Um homem, de 73 anos, morreu ontem à tarde carbonizado quando fazia uma queimada numa propriedade agrícola em Aldeia Nova, Mangualde.



O alerta do incêndio foi dado aos bombeiros às 12h15. Os operacionais combatiam as chamas quando se aperceberam "da presença de um cadáver na área que já tinha ardido", explicou ao CM Márcio Teles, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.



Segundo o CM apurou, a vítima mortal, Ilídio Henriques, alfaiate reformado, chegou ontem de Lisboa, onde reside, e foi trabalhar para a propriedade agrícola onde viria a morrer.



A GNR tomou conta da ocorrência e o delegado de saúde acabou por declarar o óbito e ordenar a remoção do cadáver, por volta das 16h30.