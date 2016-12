Alfândega retém uma caixa negra

"Temos de pagar cerca de 360 euros porque é considerada uma importação transitória", afirma Álvaro Neves, que hoje já terá acesso à caixa negra para prosseguir com a investigação.



A Qatar Airways enviou a caixa negra através da DHL, mas a ‘encomenda’ ficou retida na alfândega do aeroporto de Lisboa. De acordo com o diretor do GPIAA, primeiro foi a transportadora a colocar entraves por "não conhecer a missão deste organismo ", depois uma "teia burocrática" nos Serviços da Autoridade de Alfândegas", que só ontem ficou resolvida, mas com o pagamento de taxas."Temos de pagar cerca de 360 euros porque é considerada uma importação transitória", afirma Álvaro Neves, que hoje já terá acesso à caixa negra para prosseguir com a investigação.

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40%





60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







40% Muito insatisfeito

40%





60% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

A investigação ao incidente aéreo que envolveu um avião da Qatar Airlines nos céus dos Açores no início do mês – a aeronave teve de aterrar de emergência na base aérea das Lajes com dez feridos a bordo – está parada devido a obstáculos levantados pela alfândega do aeroporto de Lisboa. O Gabinete de Prevenção e Investigação a Acidentes Aéreos (GPIAA) acusa a Autoridade Tributária de tratar a caixa negra como uma encomenda normal.A "saga da caixa negra" começou no dia 4, quando o Boeing da Qatar Airways que ligava Washington a Doha enfrentou uma forte turbulência e foi forçado a uma aterragem de emergência.A aeronave voltou a descolar no dia seguinte, com o compromisso de a companhia aérea enviar a caixa negra com o gravador de voz para Lisboa a fim de ser analisado pelo GPIAA, entidade competente para fazer a investigação uma vez que o incidente ocorreu em espaço aéreo português.