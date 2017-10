Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algar vai aumentar capacidade de aterro

Já estão em curso os trabalhos de construção da terceira célula, que terá vida útil de 10 anos.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:30

A Algar anunciou ontem que já estão em curso os trabalhos de construção da terceira célula do Aterro Sanitário do Sotavento, na aldeia da Cortelha, Loulé, e que serve as populações daquele concelho, mas também de Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim.



A construção da terceira célula, já prevista no âmbito do projeto inicial do aterro sanitário - as duas atuais células já com a capacidade de armazenamento esgotada - vai permitir ampliar a capacidade de deposição dos resíduos indiferenciados recolhidos nos concelhos do Sotavento do Algarve.



Segundo a Algar, "a nova célula, que está a ser construída com as melhores técnicas disponíveis de preservação ambiental, de modo a garantir a impermeabilização dos solos e a proteção dos aquíferos, permitirá fazer a receção de cerca de 130 mil toneladas de resíduos por ano, prevendo-se um tempo de vida útil em exploração de dez anos".



O fundo da célula a construir, acrescenta a Algar, "terá uma rede de drenagem para captação dos efluentes produzidos, que serão encaminhados para tratamento na Estação de Tratamento de Lixiviados".



Além disso, à medida que a célula for sendo explorada, vão ser construídos drenos de biogás, que vão permitir a desgasificação da massa de resíduos e consequente captação da mesma para a produção de energia elétrica.



A empreitada, avaliada em 4 milhões de euros, deverá ficar concluída num prazo de 16 meses. Com este investimento, a Algar espera obter um volume de encaixe de 1200 mil metros cúbicos para deposição de resíduos.