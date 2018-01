Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarve tem as casas mais caras do País

Valor médio anual por metro quadrado na região atingiu os 1420 euros em 2017.

Por José Carlos Eusébio | 08:34

O Algarve tem as casas mais caras do País. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) relativos ao inquérito à avaliação bancária, o valor médio anual por metro quadrado na região atingiu os 1420 euros em 2017, o que traduz um aumento de 101 euros em comparação com o ano anterior. No conjunto do País, o valor cifrou-se em 1127 euros, surgindo a região de Lisboa como a segunda mais cara (1368 euros/m2).



No que se refere à tipologia de habitação, o preço médio anual por metro quadrado dos apartamentos no Algarve teve um acréscimo de 8,2%, e o das moradias de 6,8%, no ano passado, enquanto a nível nacional as subidas foram, respetivamente, de 5,3% e 4,9%. A tendência de aumento acentuou-se no final do ano passado. Em dezembro, o valor por m2 dos apartamentos já estava nos 1456 euros e o das moradias nos 1435 euros, o que representa, em termos globais, uma subida de 8,8% em comparação com o mesmo mês de 2016. A nível nacional, o valor médio foi, respetivamente, de 1200 e de 1067 euros. Segundo o inquérito à avaliação bancária, o Algarve apresenta o valor mais elevado do País, quer em termos de apartamentos quer de moradias, ultrapassando em mais de 25% o preço médio registado a nível nacional.



Segundo dados do INE, relativos ao preço da venda de alojamentos familiares no período anual compreendido entre o terceiro trimestre de 2016 e o segundo trimestre de 2017, todos os municípios do Algarve, com exceção de Monchique e Alcoutim, têm preços de venda superiores ao valor nacional, com destaque para Loulé (1650 €/m2) e Lagos (1555 €/m2).