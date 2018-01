Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarve volta a ser eleito melhor destino de golfe

Prémio atribuído pelo segundo ano consecutivo, enquanto a relação entre preço e qualidade foi distinguida pela quinta vez.

Por João Mira Godinho | 09:36

O Algarve foi eleito o melhor destino de golfe na Europa continental, pelo segundo ano consecutivo. A distinção foi atribuída nos ‘2018 Annual Travel Awards’, promovidos pela prestigiada revista ‘Today’s Golfer’, e onde a região conquistou, pela quinta vez, o título de melhor relação qualidade/preço.



"O golfe é um produto estratégico para o Algarve, que tem vindo a receber inúmeros prémios internacionais, que reconhecem as excelentes condições da região para a pratica do desporto", referiu Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), num comentário à distinção.



O Algarve tem mais de 40 campos de golfe e, só em 2017, foram registadas mais de 1,3 milhões de voltas aos campos, o que representou um "crescimento de 5,3% face a 2016", adianta a RTA, em comunicado. O valor representa 70% do total nacional de voltas de golfe, refere, por seu lado, a Associação de Turismo do Algarve (ATA).



Nos prémios, que são atribuídos tendo por base a opinião dos leitores da revista, o Algarve recebeu 60% dos votos, na categoria de ‘Best Golf Destination in Continental Europe’ (melhor destino de golfe na Europa continental), repetindo a vitória de 2017.



Já na categoria ‘Best Value Golf Destination in Continental Europe’ (melhor destino de golfe na Europa continental na relação qualidade/preço), que a região conquistou pela quinta vez, depois de 2012, 2013, 2015 e 2017, teve 40% dos votos.



"A conquista destes prémios e o facto de o Algarve continuar a ser a escolha nº 1 junto dos golfistas do Reino Unido é um enorme motivo de orgulho", disse Dora Coelho, diretora da ATA.