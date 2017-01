Guardas prisionais protestam junto à residência do primeiro-ministro

Protesto é liderado por Jorge Alves, presidente do Sindicato do Corpo Nacional da Guarda Prisional

Cerca de quatro dezenas de guardas prisionais estão concentrados junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, para protestar contra a falta de promoções, o pagamento de subsídio de turno e noturno. Exigem o "fim do trabalho escravo".



A vigília foi convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, que também já anunciou uma greve para 7 e 8 de fevereiro.



Segundo o presidente do sindicato, Jorge Alves, os guardas prisionais lutam por promoções a guarda principal, chefe e chefe principal, pela atualização da tabela remuneratória equiparada à PSP, pelo fim do trabalho escravo e pelo pagamento de subsídio de turno ou trabalho noturno.









Munidos com apitos, os guardas prisionais estão concentrados com bandeiras e com uma faixa central, colocada nas baias de proteção, onde se leem as principais reivindicações que motivaram este protesto.

